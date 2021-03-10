Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тур ради укола: европейцам предложили "вакцина-путешествие" в Россию

В перерыве между введением первой и второй дозы препарата можно будет взглянуть на достопримечательности.

10 марта 2021, 13:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Туристическое агентство Eurasian Travel предложило иностранным путешественникам необычные туры в Россию. Они будут рассчитаны примерно на двадцать дней, а главной целью их станет вакцинация от коронавируса, сообщает издание La Nazione.

Владелец турфирмы из итальянской Болоньи Пьетро Ди Фебо отметил, что интерес к подобным путешествиям уже существует, так как европейцы интересуются российской вакциной, имеющей хорошие клинические показатели.

"Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции — в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как гораздо более дешёвое лечение", — заметил Ди Фебо.

За время поездки каждый человек сможет получить две дозы препарата, а между ними посмотреть на достопримечательности. Однако для запуска таких туров для начала необходимо разрешение европейских властей, уточнил владелец турфирмы.

"Умно устроен": Немецкий эксперт по вакцинации похвалил состав "Спутника V"

"Умно устроен": Немецкий эксперт по вакцинации похвалил состав "Спутника V"

Ранее Лайф сообщал, что австрийский регулятор оправдался за сравнение "Спутника V" с русской рулеткой.

Украинцам предложили "вакцина-туры" в Россию

Украинцам предложили "вакцина-туры" в Россию

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

сегодня в 07:38

5 самых необычных отелей в мире, провести ночь в которых сможет и бюджетный путешественник

вчера в 21:40

Генерал Вооружённых сил Армении Хачатуров потребовал отставки Пашиняна

сегодня в 13:29

Соучастника убийства следователя Шишкиной отправили в колонию на 9,5 года

сегодня в 14:02

Игра бессмертного: что оставил Владимир Ворошилов кроме телепередачи

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1