Тур ради укола: европейцам предложили "вакцина-путешествие" в Россию

Туристическое агентство Eurasian Travel предложило иностранным путешественникам необычные туры в Россию. Они будут рассчитаны примерно на двадцать дней, а главной целью их станет вакцинация от коронавируса, сообщает издание La Nazione.

Владелец турфирмы из итальянской Болоньи Пьетро Ди Фебо отметил, что интерес к подобным путешествиям уже существует, так как европейцы интересуются российской вакциной, имеющей хорошие клинические показатели.

"Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции — в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как гораздо более дешёвое лечение", — заметил Ди Фебо.

За время поездки каждый человек сможет получить две дозы препарата, а между ними посмотреть на достопримечательности. Однако для запуска таких туров для начала необходимо разрешение европейских властей, уточнил владелец турфирмы.

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