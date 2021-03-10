Тур ради укола: европейцам предложили "вакцина-путешествие" в Россию
В перерыве между введением первой и второй дозы препарата можно будет взглянуть на достопримечательности.
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Туристическое агентство Eurasian Travel предложило иностранным путешественникам необычные туры в Россию. Они будут рассчитаны примерно на двадцать дней, а главной целью их станет вакцинация от коронавируса, сообщает издание La Nazione.
Владелец турфирмы из итальянской Болоньи Пьетро Ди Фебо отметил, что интерес к подобным путешествиям уже существует, так как европейцы интересуются российской вакциной, имеющей хорошие клинические показатели.
"Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции — в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как гораздо более дешёвое лечение", — заметил Ди Фебо.
За время поездки каждый человек сможет получить две дозы препарата, а между ними посмотреть на достопримечательности. Однако для запуска таких туров для начала необходимо разрешение европейских властей, уточнил владелец турфирмы.
Ранее Лайф сообщал, что австрийский регулятор оправдался за сравнение "Спутника V" с русской рулеткой.
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