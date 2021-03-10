Учёные усомнились в существовании "эффекта Моцарта"

Последние исследования международных учёных показали, что так называемый эффект Моцарта переоценён, а прослушивание классической музыки никак не влияет на умственные способности ребёнка в будущем. Об этом пишет Die Welt.

Немецкое издание ссылается на результаты работы, которую провёл психолог Джованни Сала совместно со специалистом по когнитивным исследованиям Фернаном Гобе. Изученные ими данные включали в себя 54 эксперимента, проведённых с 1986 по 2019 год, в которых приняли участие около семи тысяч детей от трёх до 16 лет.

Так, выяснилось, что музыкальное воспитание не оказывает положительного воздействия на когнитивные способности детей, а также на их школьную успеваемость по математике, чтению или письму, отмечает издание.

Понятно, что благодаря прослушиванию Баха или Моцарта никто не станет лучше решать интегральные уравнения, однако классическая музыка может благоприятно влиять на основополагающие для развития ребёнка функции. По словам психолога Стефана Кёльша, классика положительно сказывается на внимательности, самоконтроле и дисциплине, а также она важна для самовыражения и саморазвития.

"Эффект Моцарта", согласно которому классическая музыка способна повышать интеллект и улучшать память, был открыт в 1991 году.

А ранее психолог рассказал, как избавиться от навязчивой мелодии, которая "заела" в голове. Специалист назвал несколько способов забыть надоевшую композицию.

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