В Махачкале задержали парикмахера-педофила
Подозреваемый в надругательстве над мальчиками признал вину.
Фото © СУ СКР по Дагестану
В Махачкале 47-летний парикмахер подозревается в совершении насильственных действий в отношении двоих мальчиков 8 и 9 лет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию обратились матери пострадавших. Установлено, что 6 марта мальчики пришли подстричься в парикмахерскую на улице Бабушкина. Сотрудник салона пригрозил им, после чего совершил действия сексуального характера.
Его задержали и доставили в отдел полиции, где мужчина сознался в содеянном, пояснил наш источник.
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану, возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
Сейчас проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательной базы.
Ранее Лайф сообщал, что в Воронеже задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы, которым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний житель Липецкой области.
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