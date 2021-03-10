Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Махачкале задержали парикмахера-педофила

Подозреваемый в надругательстве над мальчиками признал вину.

10 марта 2021, 14:38
<p>Фото © <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1546869/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Дагестану</a></p>

Фото © СУ СКР по Дагестану

В Махачкале 47-летний парикмахер подозревается в совершении насильственных действий в отношении двоих мальчиков 8 и 9 лет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратились матери пострадавших. Установлено, что 6 марта мальчики пришли подстричься в парикмахерскую на улице Бабушкина. Сотрудник салона пригрозил им, после чего совершил действия сексуального характера.

Его задержали и доставили в отдел полиции, где мужчина сознался в содеянном, пояснил наш источник.

Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану, возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Сейчас проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательной базы.

На Урале обвинённого в педофилии 83-летнего тренера отпустили под домашний арест

На Урале обвинённого в педофилии 83-летнего тренера отпустили под домашний арест

Ранее Лайф сообщал, что в Воронеже задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы, которым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний житель Липецкой области.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео

27 февраля, 20:10

В Махачкале с отравлением госпитализированы 22 ребёнка и двое взрослых

вчера в 08:13

В Донбассе ужесточились бои, местные жители вынуждены прятаться в подвалах

сегодня в 15:30

Обманувшая элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России стала миллионершей в тюрьме

сегодня в 15:42

Медсестре пришлось уволиться с работы, когда коллега показала боссу её откровенные фото для продажи

сегодня в 15:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1