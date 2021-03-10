В Махачкале задержали парикмахера-педофила

В Махачкале 47-летний парикмахер подозревается в совершении насильственных действий в отношении двоих мальчиков 8 и 9 лет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратились матери пострадавших. Установлено, что 6 марта мальчики пришли подстричься в парикмахерскую на улице Бабушкина. Сотрудник салона пригрозил им, после чего совершил действия сексуального характера.

Его задержали и доставили в отдел полиции, где мужчина сознался в содеянном, пояснил наш источник.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану, возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Сейчас проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательной базы.

Ранее Лайф сообщал, что в Воронеже задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы, которым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний житель Липецкой области.

Авторы