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В США не поддержали идею бойкота Олимпиады в Пекине

Глава НОК не считает, что отказ от участия в Олимпиаде-1980 был эффективным.

11 марта 2021, 01:35

Фото © Pixabay

Олимпийский комитет США не считает необходимым поддержать идею бойкота пекинской Олимпиады 2022 года. Об этом заявила глава комитета Сьюзан Лайонс.

Она призналась, что не считает такие бойкоты в прошлом эффективными. К примеру, в отношении Олимпиады-1980 в Москве. Хотя в НОК США "не хотели бы недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае".

"Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот только вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь, чтобы получить возможность представлять свою страну", — сказала Лайонс.

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Напомним, XXIV зимняя Олимпиада должна состояться в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Белом доме ранее заявляли, что пока не приняли окончательного решения по поводу возможности бойкота этих Игр.

Ранее СМИ сообщали, что Япония собирается провести Олимпиаду без иностранных болельщиков.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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