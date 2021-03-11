В США не поддержали идею бойкота Олимпиады в Пекине
Глава НОК не считает, что отказ от участия в Олимпиаде-1980 был эффективным.
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Олимпийский комитет США не считает необходимым поддержать идею бойкота пекинской Олимпиады 2022 года. Об этом заявила глава комитета Сьюзан Лайонс.
Она призналась, что не считает такие бойкоты в прошлом эффективными. К примеру, в отношении Олимпиады-1980 в Москве. Хотя в НОК США "не хотели бы недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае".
"Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот только вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь, чтобы получить возможность представлять свою страну", — сказала Лайонс.
Напомним, XXIV зимняя Олимпиада должна состояться в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Белом доме ранее заявляли, что пока не приняли окончательного решения по поводу возможности бойкота этих Игр.
Ранее СМИ сообщали, что Япония собирается провести Олимпиаду без иностранных болельщиков.
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