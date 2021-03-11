Подсчитана стоимость одного удара звёзд UFC

Эксперты подсчитали стоимость ударов в поединках звёзд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Речь идёт о сотнях тысяч долларов. Результаты исследования приведены на сайте Bonus.

Авторы материала вспомнили самые громкие поединки в промоушене и посчитали количество денег, заработанных бойцами за один удар. Первое место в списке досталось американке Ронде Раузи. На UFC 207 она сразилась с бразильянкой Амандой Нунис и проиграла. При этом Раузи заработала за бой около 3,06 миллиона долларов. Каждый удар экс-чемпионки стоил почти 460 тысяч долларов (около 34 миллионов рублей). В том бою она проиграла нокаутом за 48 секунд.

Бразильский боец Жозе Алду разместился на второй строчке списка: в поединке с ирландцем Конором Макгрегором каждый его удар стоил почти 430 тысяч долларов (около 31 миллиона рублей). Для Макгрегора, который выиграл тот поединок, этот показатель оказался равен 107 тысячам долларов.

Стоит отметить, что все трое упомянутых в исследовании спортсменов становились чемпионами UFC. При этом боец из Ирландии выигрывал пояса в двух весовых категориях.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, заявил о желании провести бой с бывшим временным чемпионом дивизиона Тони Фергюсоном летом 2021 года.

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