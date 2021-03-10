СКА, "Динамо" и "Авангард" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге ещё три клуба заработали право сразиться в четвертьфинальном раунде Кубка Гагарина. Вслед за ЦСКА, "Ак Барсом" и "Локомотивом" в восьмёрку сильнейших команд КХЛ пробились столичное "Динамо", петербургский СКА и омский "Авангард".

Динамовцы в пятом матче серии 1/8 финала обыграли в Москве "Северсталь" (4:3) и выиграли серию с общим счётом 4-1. Голами у "Динамо" отметились Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулёмин.

Идёт дальше по турнирной сетке и омский "Авангард". "Ястребы" в пятом матче серии в Балашихе разобрались с "Автомобилистом" (3:1), в серии — 4-1. Причем омичам пришлось отыгрываться после первого периода — у гостей реализовал большинство Павел Дацюк.

Однако во втором периоде ястребы переломили ход встречи, отправив три шайбы в ворота екатеринбуржцев, отличились Сергей Толчинский, Иржи Секач и Алексей Береглазов.

В Санкт-Петербурге местный клуб СКА в овертайме сломил сопротивление минского "Динамо" (4:3). Решающую шайбу на девятой минуте добавочного периода забросил Андрей Кузьменко.

Дубль у армейцев оформил Эмиль Галимов. Автором третьей шайбы в ворота минчан стал Кирилл Марченко.

Таким образом, в четвертьфинале Кубка Гагарина от Западной конференции ЦСКА встретится с "Локомотивом", а московское "Динамо" поборется со СКА.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Авангард" — "Автомобилист" — 3:1 (0:1; 3:0; 0:0), в серии — 4-1

"Динамо" М — "Северсталь" — 4:3 (1:0; 3:1; 0:2), в серии — 4-1

СКА — "Динамо" Мн — 4:3 ОТ (0:1; 2:0; 1:2; 1:0), в серии — 4-1

"Металлург" — "Барыс" — 5:1 (2:0; 3:1; 0:0), в серии — 3-1

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