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Черчесов вернёт капитанскую повязку Дзюбе после скандала с интимным видео

Футболиста вызовут на ближайшие матчи сборной.

10 марта 2021, 17:34
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба вновь будет капитаном российской сборной, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Список на ближайшие матчи сборной уже есть, окончательный мы назовём 15-го числа. Дзюба будет вызван. И будет капитаном", — сказал Черчесов в беседе с "РБ Спорт".

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24 марта сборная России встретится на выезде с Мальтой, а 27-го числа болельщиков ждёт домашний матч со Словенией. Также 30 марта команда Черчесова сыграет в гостях у Словакии.

Как сообщал Лайф, Дзюба пропустил ноябрьский сбор на фоне скандала со слитым в Сеть интимным видео, где футболист занимается самоудовлетворением. Главный тренер сборной Станислав Черчесов не стал вызывать игрока на ближайшие матчи, дав возможность "нормализовать ситуацию". Вместо него капитаном команды России был защитник "Спартака" Георгий Джикия. Позднее Артёма поддержали многие известные личности, отметив, что в этой истории Дзюба стал жертвой злоумышленников, распространивших частное видео. В защиту футболиста высказались Светлана Лобода, Анфиса Чехова, а актриса из сериала "Чики" Варвара Шмыкова обнажилась в его поддержку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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