По ночам царапает автомобили: в Саратове соседи обвинили сотрудника ГИБДД в порче имущества

В Саратове жители ЖК "Царицынский" обвинили своего соседа — сотрудника ГИБДД — в том, что он по ночам царапает их автомобили. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что один из жильцов комплекса обратился в полицию после того, как увидел на своём BMW X6 царапину. Чтобы разобраться в произошедшем и найти хулигана, мужчина решил посмотреть камеры наблюдения, установленные на доме. На видео пострадавший заметил, что, перед тем как на автомобиле появилось повреждение, рядом с ним проходил сотрудник ГИБДД, который живёт в соседнем подъезде.

Однако БМВ — не единственный поцарапанный автомобиль во дворе. Автовладельцы и раньше замечали повреждения, но они были незначительными, поэтому обращений в полицию не поступало.

В ходе проверки инспектор ГИБДД подтвердил, что на видеозаписи действительно запечатлён он, но никакого отношения к царапине не имеет. В ночь, о которой идёт речь, мужчина возвращался из гостей. Стоит отметить, что никаких конфликтов у правоохранителя с владельцем повреждённого автомобиля не было, они даже не пересекались во дворе.

Пока полиция проводит проверку по факту, жильцы ЖК строят планы мести инспектору. Так, кто-то предостерегает соседей не парковаться с его автомобилем, так как скоро он будет "полыхать".

Ранее Лайф рассказывал, что жители дома в Ленобласти пожаловались на держащего их в страхе соседа. Они утверждают, что мужчина был судим за жуткое преступление — расчленил тело собственной матери.

Авторы