Умер создатель CD-диска и плёнки для кассет

В 1952 году Оттенс устроился работать в компанию Philips, а спустя восемь лет возглавил отдел разработки продуктов фирмы и совместно с командой разработал первый портативный магнитофон. Спустя два года на свет появилась плёнка для компакт-кассет, а позднее он изобрёл компакт-диск. CD был продан тиражом более 200 миллиардов копий. В 1986 году инженер вышел на заслуженную пенсию. Отвечая на вопросы о том, гордится ли изобретатель своими разработками, Оттенс не раз подчёркивал, что это был коллективный труд. Единственное разочарование в жизни инженера состояло в том, что компания Sony, а не Philips, изобрела, как он считал, идеальное устройство для кассетного магнитофона Walkman.