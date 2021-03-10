Умер создатель CD-диска и плёнки для кассет
Причина смерти инженера не уточняется.
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В Нидерландах на 95-м году жизни умер создатель плёнки для кассет и компакт-диска инженер Лодевейк Оттенс. Об этом сообщает портал Dutch News.
Отмечается, что трагическое событие произошло в его доме в провинции Северный Брабант 6 марта. Причина смерти не называется.
В 1952 году Оттенс устроился работать в компанию Philips, а спустя восемь лет возглавил отдел разработки продуктов фирмы и совместно с командой разработал первый портативный магнитофон. Спустя два года на свет появилась плёнка для компакт-кассет, а позднее он изобрёл компакт-диск. CD был продан тиражом более 200 миллиардов копий. В 1986 году инженер вышел на заслуженную пенсию. Отвечая на вопросы о том, гордится ли изобретатель своими разработками, Оттенс не раз подчёркивал, что это был коллективный труд. Единственное разочарование в жизни инженера состояло в том, что компания Sony, а не Philips, изобрела, как он считал, идеальное устройство для кассетного магнитофона Walkman.
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