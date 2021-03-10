В России в апреле проиндексируют социальные пенсии

Министерство труда и социальной защиты России предлагает с 1 апреля проиндексировать на 3,4% социальные пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший 2020 год предлагается с 1 апреля 2021 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Отмечается, что размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Напомним, социальные пенсии получают те люди, кто по тем или иным причинам не получил права на страховую пенсию. Например, не хватило стажа.