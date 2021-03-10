В России в апреле проиндексируют социальные пенсии
Их средний размер составит 10 183 рубля.
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Министерство труда и социальной защиты России предлагает с 1 апреля проиндексировать на 3,4% социальные пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший 2020 год предлагается с 1 апреля 2021 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Их средний размер составит 10 183 рубля.
Отмечается, что размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Напомним, социальные пенсии получают те люди, кто по тем или иным причинам не получил права на страховую пенсию. Например, не хватило стажа.
Ранее в Минтруде рассказали о предложениях по индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам главы ведомства Антона Котякова, кабмин уже передал их в Администрацию Президента.
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