Метеорологи оценили прогнозы китайских учёных о катастрофически долгом лете в России

Невозможно точно сказать, как изменится погода через год, так что говорить о далёкой перспективе не приходится, заявил метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Таким мнением он поделился в беседе с Ura.ru, комментируя прогнозы китайских учёных о катастрофически долгом лете в России к 2100 году.

"Не согласен с мнением учёных о том, что через 100 лет лето будет длиться полгода. Всего существует четыре сценария. Первый из них предсказывает, что мы просто сгорим, если температура поднимется на 6 градусов, или глобальное потепление сменится сильным похолоданием после 2030 года", — отметил Тишковец.

По его словам, есть множество климатических моделей, которые не совпадают в своих оценках. Также в качестве примера синоптик привёл прогнозы европейских учёных от 2019 года, согласно которым зима в России должна была стать очень холодной, но была рекордно тёплой. Метеоролог отметил, что климат меняется, в основном, из-за активности Солнца, а сейчас оно постепенно затухает.

С таким мнением согласен заместитель директора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАЕ Александр Нахутин. По его словам, до 2100 года возможно много вариантов погодных изменений. Он подчеркнул, что неизвестно, как будут продолжаться выбросы парниковых газов антропогенного происхождения в атмосферу. Нахутин отметил, что заявление китайских учёных является лишь гипотезой.

Ранее россиян предупредили о пике рекордного похолодания. После него потепление принесёт поток воздуха, согретого Гольфстримом.

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