Учёный дал прогноз о вероятности третьей волны коронавируса в Европе

Третья волна коронавируса может прийти в Европу в ближайшее время. Если достаточное количество людей не получит прививки, то осенью ограничения могут вернуться. Об этом заявил президент Института имени Роберта Коха, профессор Лотар Вилер на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.

"Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть чёткие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны", — сказал учёный.

По словам Вилера, страны должны максимально соблюдать эти меры, что поможет спасти тысячи жизней. Однако ответственность при этом лежит и на самих людях. Учёный подчеркнул, что необходимо привить как можно больше граждан за наиболее короткое время.

Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось число серьёзных случаев заболевания. Но всё ещё существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер осенью, если будет привито недостаточное количество людей.

Ранее эксперт Роспотребнадзора назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России. Результата удалось достичь с помощью чёткой деятельности всех структур, отметил он.

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