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Категорий: 18

Путин надеется на ускорение темпов вакцинации от ковида в России

В некоторых европейских странах ситуация не улучшается, заметил глава государства.

10 марта 2021, 15:16
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Российский лидер Владимир Путин надеется, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ ускорятся.

"Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в России пойдёт более быстрыми темпами и ситуация будет меняться в лучшую сторону", — заявил глава государства в ходе совещания с членами кабмина в режиме видеоконференции.

Президент указал, что в некоторых южноевропейских странах из-за эпидемии сложилась тяжёлая ситуация и "лучше не становится".

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Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек: два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона — пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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