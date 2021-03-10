Путин надеется на ускорение темпов вакцинации от ковида в России

"Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в России пойдёт более быстрыми темпами и ситуация будет меняться в лучшую сторону", — заявил глава государства в ходе совещания с членами кабмина в режиме видеоконференции.

Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек: два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона — пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.