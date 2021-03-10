Путин надеется на ускорение темпов вакцинации от ковида в России
В некоторых европейских странах ситуация не улучшается, заметил глава государства.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Российский лидер Владимир Путин надеется, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ ускорятся.
"Будем надеяться, что вакцинация от коронавируса в России пойдёт более быстрыми темпами и ситуация будет меняться в лучшую сторону", — заявил глава государства в ходе совещания с членами кабмина в режиме видеоконференции.
Президент указал, что в некоторых южноевропейских странах из-за эпидемии сложилась тяжёлая ситуация и "лучше не становится".
Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек: два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона — пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.
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