Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от ковида

Несовершеннолетние переносят болезнь легко, отметила она.

10 марта 2021, 15:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании думского комитета по охране здоровья заявила, что в России нет необходимости в массовой иммунизации детей от коронавируса.

"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", — сообщила Попова.

"Умно устроен": Немецкий эксперт по вакцинации похвалил состав "Спутника V"

"Умно устроен": Немецкий эксперт по вакцинации похвалил состав "Спутника V"

По словам главы Роспотребнадзора, дети переносят болезнь легко, а иммунитет вырабатывается у них очень быстро.

Ранее иммунолог развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу. Он напомнил, что их объём со временем сокращается, но это не значит, что организм остаётся без защиты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1