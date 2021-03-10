Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании думского комитета по охране здоровья заявила, что в России нет необходимости в массовой иммунизации детей от коронавируса.

"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", — сообщила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, дети переносят болезнь легко, а иммунитет вырабатывается у них очень быстро.

Ранее иммунолог развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу. Он напомнил, что их объём со временем сокращается, но это не значит, что организм остаётся без защиты.

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