Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от ковида
Несовершеннолетние переносят болезнь легко, отметила она.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании думского комитета по охране здоровья заявила, что в России нет необходимости в массовой иммунизации детей от коронавируса.
"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", — сообщила Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, дети переносят болезнь легко, а иммунитет вырабатывается у них очень быстро.
Ранее иммунолог развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу. Он напомнил, что их объём со временем сокращается, но это не значит, что организм остаётся без защиты.
Выбор редакции
Путин надеется на ускорение темпов вакцинации от ковида в России
Помощник президента РФ Орешкин вылечился от коронавируса
Путин заявил, что никто не будет "искусственно" удерживать желающих отдохнуть за рубежом россиян
Россия установила рекорд по экспорту продуктов
В Татарстане прилюдно избивавшего женщин маньяка отправили за решётку на 6 лет
Комментариев: 0