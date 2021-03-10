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Путин призвал использовать миллиардные взыскания с "Норникеля" в решении экологических проблем

Глава государства отметил, что компания выполняет свои обязательства.

10 марта 2021, 14:51

Путин — о выплате "Норникелем" компенсации: Компания свои обязательства исполняет. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин прокомментировал выплату компенсации в размере 146 миллиардов рублей "Норникелем", призвав обеспечить использование этих средств на решение экологических проблем.

"Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объёма, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе", — отметил Путин.

Президент отметил, что компания свои обязательства исполняет, и выразил надежду, что так и будет дальше.

Росприроднадзор потребовал взыскать с "Норникеля" 12,5 миллиона рублей из-за слива сточных вод в тундру

Росприроднадзор потребовал взыскать с "Норникеля" 12,5 миллиона рублей из-за слива сточных вод в тундру

Напомним, в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы. В ходе расследования аварии был арестован и осуждён бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин.

В середине ноября Ростехнадзор завершил расследование аварии и назвал её основную причину. А арбитражный суд назначил дочернему предприятию "Норникеля" штраф в размере 146 млрд рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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