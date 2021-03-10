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Учёные обнаружили смертоносную силу "британского" коронавируса-мутанта

Для исследования специалисты поделили заразившихся на две группы.

10 марта 2021, 16:13
<p>Фото © Victoria Jones/PA Images via Getty Images</p>

Фото © Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Обнаруженный в Великобритании в декабре 2020 года штамм коронавируса является намного смертоноснее других и увеличивает риск летального исхода на 64%. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале.

Учёные университетов Эксетера и Бристоля изучили данные 109 812 заражённых пациентов и выяснили, что от обычного штамма CoViD-19 смертность составляет 2,5 пациента на каждые 1000 заражений, в то время как от "британского", получившего имя B.1.1.7, — 4,1.

В ходе изучения данных специалисты разделили больных на две группы по 54 906 пациентов в каждой. В одной были заражённые "британским" штаммом, в другой — обычным вариантом коронавируса. Установлено, что из первой группы за 28-дневный период наблюдения скончалось 277 человек, в то время как из второй — 141.

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Ранее Лайф сообщал, что в Великобритании обнаружен новый коронавирус-мутант. Им заразилось свыше 15 человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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