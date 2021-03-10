Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке
По словам главы государства, это полностью нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки.
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Рост цен на новостройки на Дальнем Востоке на 18% нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. Глава государства констатировал, что "дефицит на рынке первичного жилья сохраняется и он серьёзный". Причин для этого много, в том числе и дороговизна инфраструктуры. И тем не менее рост цен на недвижимость должен быть оправдан, считает президент.
"Вот мы ввели на Дальнем Востоке льготную ипотеку, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные со льготной ипотекой", — отметил Владимир Путин, обращаясь к правительству.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.
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