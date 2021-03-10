Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке

По словам главы государства, это полностью нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки.

10 марта 2021, 16:03

Фото © Kremlin.ru

Рост цен на новостройки на Дальнем Востоке на 18% нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. Глава государства констатировал, что "дефицит на рынке первичного жилья сохраняется и он серьёзный". Причин для этого много, в том числе и дороговизна инфраструктуры. И тем не менее рост цен на недвижимость должен быть оправдан, считает президент.

"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок

"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок

"Вот мы ввели на Дальнем Востоке льготную ипотеку, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные со льготной ипотекой", отметил Владимир Путин, обращаясь к правительству.

Банк России назвал топ-3 регионов с самой недоступной ипотекой

Банк России назвал топ-3 регионов с самой недоступной ипотекой

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1