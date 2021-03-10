Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке

Рост цен на новостройки на Дальнем Востоке на 18% нивелирует усилия властей по развитию льготной ипотеки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. Глава государства констатировал, что "дефицит на рынке первичного жилья сохраняется и он серьёзный". Причин для этого много, в том числе и дороговизна инфраструктуры. И тем не менее рост цен на недвижимость должен быть оправдан, считает президент.