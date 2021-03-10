Обманувшая элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России стала миллионершей в тюрьме

Уроженка России и гражданка Германии Анна Сорокина рассказала, что годы, проведённые в американской тюрьме за то, что она обманула элиту Нью-Йорка, выдавая себя за наследницу нефтяного магната, уже принесли ей миллионы.

"В каком-то смысле окупились", — сказала она, отвечая на вопрос Би-би-си.

Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на экранизацию её истории и заплатил за это 320 тысяч долларов (примерно 23,6 миллиона рублей). При этом около 170 тысяч долларов (12,5 млн рублей) ушло на то, чтобы выплатить компенсации банкам. Сорокина также призналась, что ей поступают и другие предложения.

"Я никогда не просила Netflix купить мою историю, это просто случилось. И всё остальное просто вышло из-под моего контроля. Не похоже, что я что-то организовала", — отметила аферистка.

Сейчас Сорокина также занимается написанием книги. Выход сериала про неё ожидается в конце 2021 года.

Напомним, Анна Сорокина, являясь дочерью дальнобойщика, в течение 10 месяцев выдавала себя за наследницу нефтяного магната и стала своей в элите Нью-Йорка. Обман раскрылся в июле 2017 года, и она была арестована. 6 октября прошлого года Анна предстала перед комиссией и получила условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Согласно этому решению её и отпустили.

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