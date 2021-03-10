В Донбассе ужесточились бои, местные жители вынуждены прятаться в подвалах
ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатомёты.
В Донбассе возобновились бои. Видео © Telegram-канал "Марочко Live"
В Луганской Народной Республике обвинили Киев в очередном нарушении режима прекращения огня: сообщается о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ, есть один раненый. Об этом рассказал бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, бои ведутся в посёлке Михайловка (Золотое-5). В зоне обстрела находится действующая школа.
"ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатомёты. По словам местных жителей, "много пуль рикошетит от стен домов", — написал он в своём телеграм-канале.
Как добавил на брифинге офицер пресс-службы УНМ ЛНР, в ходе боёв один из солдатов Народной милиции получил ранения и был госпитализирован. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
"За прошедшие сутки количество нарушений режима прекращения огня украинскими вооружёнными формированиями существенно возросло. Всего зафиксировано четыре нарушения достигнутых договорённостей", — заявил офицер на пресс-конференции.
Он добавил, что местные жители вынуждены прятаться в подвалах, чтобы уберечься от случайного попадания пули или осколков.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев нашёл поводы для возобновления войны в Донбассе.
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