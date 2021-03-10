Старость пришла: Самбурская "со смертного одра" рассказала, как её спасали медики в ночи — видео

Самбурская рассказала, как ночью её спасали медики. Видео © Instagram / samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на резкое ухудшение здоровья. В своём инстаграме она опубликовала несколько сториз, в которых рассказала, что минувшей ночью ей пришлось вызвать скорую. Однако медики не спешили на вызов.

"Записываю вам сториз со смертного одра. В 1:24 я вызвала скорую, время 2:16 — их нет. А у меня давление 160. Причём, конечно, удивительная система: сначала я позвонила, рассказала симптомы. Меня соединили с ещё одним человеком, я рассказала опять симптомы. И потом мне перезвонил третий", — пояснила Самбурская.

Чуть позже актриса опубликовала снимок, который подписала как "Помирай, но анонсируй". На изображении видно, что врачи всё же приехали к Настасье и оказали ей помощь.

Фото © Instagram / samburskaya

Ранее в Сети рассекретили личность нового парня Настасьи — им оказался 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров.

Настасья Самбурская (урождённая Анастасия Терехова) — российская актриса театра и кино, прославившаяся на всю страну благодаря сериалу "Универ. Новая общага". О своём прошлом актриса говорить не любит, не поддерживает отношений с семьёй и даже взяла полностью новое имя — Настасья Анислововна Самбурская. Подробнее о биографии роковой брюнетки читайте на сайте uznayvse.ru.

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