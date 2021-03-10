Google оплатил рекордный штраф в 3 млн рублей за отказ фильтровать результаты поиска

Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства по защите граждан от зловредного контента. Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остаётся порядка 30% ссылок на запрещённый в России контент. Повторное совершение административного правонарушения со стороны Google стало основанием привлечения компании к ответственности, согласно ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ", — напоминают в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц. Google требования закона не исполнял. Ранее компания уже выплачивала штрафы в 500, 700 тысяч и полтора миллиона рублей за аналогичные нарушения, а в декабре 2020 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на рекордные три миллиона.