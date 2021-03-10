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Google оплатил рекордный штраф в 3 млн рублей за отказ фильтровать результаты поиска

Ранее за аналогичное нарушение поплатился Twitter: скорость работы сервиса микроблогов на территории России была замедлена.

10 марта 2021, 15:12

Фото © Pixabay

Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства по защите граждан от зловредного контента. Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

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"Мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остаётся порядка 30% ссылок на запрещённый в России контент. Повторное совершение административного правонарушения со стороны Google стало основанием привлечения компании к ответственности, согласно ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ", — напоминают в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц. Google требования закона не исполнял. Ранее компания уже выплачивала штрафы в 500, 700 тысяч и полтора миллиона рублей за аналогичные нарушения, а в декабре 2020 года Таганский суд Москвы оштрафовал Google на рекордные три миллиона.

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Ранее стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории. А сегодня, 10 марта, Роскомнадзор замедлил трафик Twitter из-за тех же нарушений — компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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