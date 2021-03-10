Час бил головой об стену, пол весь в крови: москвичка обвинила своего парня-"разведчика" в побоях

Москвичка обвинила своего парня-"разведчика" в побоях. Видео © LIFE

В Москве 8 Марта началось для девушки Юлии совсем не празднично — ночью она оказалась в больнице и обвинила в избиении своего возлюбленного. Об этом Лайфу рассказала подруга пострадавшей.

По её словам, Юлия приехала вечером домой после посиделок в одном из кафе и не выходила на связь около двух часов, что было для неё нетипично. Подруга заподозрила неладное и написала ей, на что в ответ получила видео и фото, на которых девушка с окровавленным лицом и волосами говорит о том, что её избил сожитель, который, по её словам, "работает в ГРУ".

По её словам, скорую помощь вызвал сам молодой человек, однако полицию ни он, ни медики якобы не вызвали.

"Её молодой человек вызвал домой скорую и сотрудника службы собственной безопасности, так как Юля была в полусознательном состоянии. Он кричал в трубку: "Что мне делать? Кажется, я её убил!" У нас есть записи, на которых он признаётся, как на протяжении часа бил её головой об стену и добивал металлической ложкой для обуви", — говорит подруга девушки.

Фото © LIFE

Следующим утром избитая москвичка вместе с подругой отправилась в травмпункт, откуда её госпитализировали. Врачи зафиксировали у Юлии перелом носа и множественные глубокие раны и ссадины. Сейчас пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести и пока не успела написать заявление в полицию.

Фото © LIFE

Юлия также успела записать разговор со своим сожителем (аудио есть в распоряжении Лайфа): парень просил её не обращаться в полицию, извинялся за свой поступок, который якобы совершил под воздействием алкоголя, и обещал оплатить лечение.

Подруга Юлии говорит, что теперь девушка боится за свою жизнь, так как ей уже поступали угрозы от её возлюбленного.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Подмосковья пожаловалась на преследования бывшего ухажёра, который заставляет жить в страхе не только её саму, но и её мать с ребёнком. Однако сам он считает жертвой себя и выдвигает встречные обвинения.

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