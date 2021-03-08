"Сначала изнасилую, а потом убью": В Екатеринбурге парень зверски избил свою девушку и попытался сжечь

В Екатеринбурге молодой человек жестоко избил свою девушку в съёмной квартире, придушил её и попытался сжечь, пишет издание Е1.ru.

Инцидент произошёл 28 февраля на улице Шефской. 25-летний садист бил и душил сожительницу в течение полутора часов. Затем, чтобы сжечь квартиру, он положил на линолеум разогретую электрическую плитку, а сам отправился домой к матери принимать ванну. 22-летнюю девушку спасли соседи, которые вызвали пожарных, почувствовав запах дыма. На допросе парень рассказал, что напал на подругу после того, как та упрекнула его в употреблении наркотиков.

"Её лицо было как воздушный шар. Не разобрать, где нос, где рот. Он избил её и начал душить. При этом говорил: "Можешь орать, сначала я тебя изнасилую, а потом убью", — рассказала подруга потерпевшей.

По её словам, в тот день молодому человеку выписали протокол за распитие спиртного. Он принёс его домой и швырнул перед девушкой со словами: "На, это тебе на Восьмое марта".

Сначала пострадавшую доставили в челюстно-лицевое отделение, а затем перевели в нейрохирургию 23-й больницы. Её бойфренд задержан сотрудниками полиции. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Ранее мучитель уже сидел за наркотики и вышел в конце лета 2020 года.

"Мы не знаем, ослепнет она, не ослепнет. Она одним глазом практически не видит, вторым ещё более-менее", — добавила подруга девушки.

Ранее накануне Международного женского дня житель Москвы выстрелил в ухо подруге. Девушку доставили в больницу с травмой барабанной перепонки.

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