В Татарстане прилюдно избивавшего женщин маньяка отправили за решётку на 6 лет

В Татарстане суд признал виновным 33-летнего жителя Нижнекамска Альберта Хабибуллина, который избивал женщин в общественных местах, в совершении преступлений, предусмотренных статьёй "Хулиганство". Злоумышленника приговорили к 6 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ .

Следствием и судом установлено, что летом 2020 года мужчина, будучи пьяным, в общественных местах нападал на беременных женщин и избивал их. От рук злоумышленника пострадало четверо, причём нападение на одну из них было совершено в присутствии пяти её малолетних детей.