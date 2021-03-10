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В Татарстане прилюдно избивавшего женщин маньяка отправили за решётку на 6 лет

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

10 марта 2021, 15:33
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Татарстане суд признал виновным 33-летнего жителя Нижнекамска Альберта Хабибуллина, который избивал женщин в общественных местах, в совершении преступлений, предусмотренных статьёй "Хулиганство". Злоумышленника приговорили к 6 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Отмечается, что наказание осуждённый будет отбывать в колонии строгого режима.

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В Татарстане задержали маньяка, прилюдно избивавшего женщин в парке — видео

Следствием и судом установлено, что летом 2020 года мужчина, будучи пьяным, в общественных местах нападал на беременных женщин и избивал их. От рук злоумышленника пострадало четверо, причём нападение на одну из них было совершено в присутствии пяти её малолетних детей.

Ранее Лайф рассказывал, что соучастника убийства следователя Шишкиной отправили в колонию на 9,5 года. На момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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