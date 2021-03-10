Россия установила рекорд по экспорту продуктов

В прошлом году Россия экспортировала продуктов агропромышленного комплекса больше, чем импортировала. Такое произошло впервые в новой истории. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"У нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю", — цитирует ТАСС её слова.

Согласно данным "Агроэкспорта", в 2020 году Россия экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 30,658 миллиарда долларов. Таким образом, был побит предыдущий рекорд 2018 года. Тогда страна поставила за рубеж 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.

Всего в прошлом году продовольствие из РФ покупало 150 государств. Лидирующую позицию среди них сохраняет Китай, далее идут Турция и Казахстан.

Ранее Лайф писал, что товарооборот России и Китая вырос на 8,5% за два месяца 2021 года. Экспорт из Поднебесной в РФ увеличился на 48% — до 8,92 миллиарда долларов.

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