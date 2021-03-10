Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов номинирован на кинопремию "Ника"

Осуждённого за смертельное ДТП российского актёра Михаила Ефремова номинировали на национальную кинематографическую премию "Ника". Это следует из шорт-листа, который опубликован на сайте премии.

Как стало известно, Ефремов претендует на награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за художественный фильм "Француз" (2019 год) режиссёра Андрея Смирнова. Конкуренцию в этой категории актёру составят Александр Балуев ("Француз") и Евгений Цыганов ("Одесса").

В то же время главный редактор премии Ирина Ильичёва заявила РИА "Новости", что в номинации Ефремова ничего предосудительного нет и быть не может, поскольку "Ника", по её словам, это "не страшный суд, где решается, кому в рай, а кому в ад". Также Ильичёва отметила, что в этом году определятся лауреаты премии сразу за два года — 2020-й и 2019-й.

Напомним, осенью прошлого года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Актёр освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, как говорит артист, все называют его дядей Мишей. А в начале февраля Ефремова этапировали в московское СИЗО для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

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