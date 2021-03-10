Избитая парнем-"разведчиком" москвичка написала заявление, но он тоже обвинил её в побоях

Пострадавшая рассказала, что, когда она вернулась домой в роковой вечер, её молодой человек был пьян и находился в "невменяемом состоянии". От количества выпитого спиртного он "озверел, у него были красные глаза".

Но, по данным источника Лайфа, сам молодой человек, которого возлюбленная обвиняет в нападении, тоже обратился к правоохранителям. Он заявил, что девушка укусила его в шею и била по рукам. При этом тот факт, что он нанёс Юлии удары, парень не признаёт. С пострадавшей девушкой молодой человек не поддерживает связь и не в курсе её состояния.