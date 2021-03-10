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Избитая парнем-"разведчиком" москвичка написала заявление, но он тоже обвинил её в побоях

Молодой человек заявил, что девушка его укусила, а он просто защищался.

10 марта 2021, 16:27

Избитая "сотрудником ГРУ" москвичка написала заявление на обидчика прямо в больнице. Видео © LIFE

Москвичка Юлия, обвинившая в избиении своего парня-"разведчика", написала на обидчика заявление прямо в больнице и дала показания полиции.

Пострадавшая рассказала, что, когда она вернулась домой в роковой вечер, её молодой человек был пьян и находился в "невменяемом состоянии". От количества выпитого спиртного он "озверел, у него были красные глаза".

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Но, по данным источника Лайфа, сам молодой человек, которого возлюбленная обвиняет в нападении, тоже обратился к правоохранителям. Он заявил, что девушка укусила его в шею и била по рукам. При этом тот факт, что он нанёс Юлии удары, парень не признаёт. С пострадавшей девушкой молодой человек не поддерживает связь и не в курсе её состояния.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге парень зверски избил свою девушку и попытался сжечь. На допросе он рассказал, что напал на подругу после того, как та упрекнула его в употреблении наркотиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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