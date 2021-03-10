Путин поручил решить вопрос с ценами и жильём на Дальнем Востоке

Сегодня президент Владимир Путин на совещании с правительством обсудили вопросы экономики, рынка нефти, экологии, но основной темой стали проблемы Дальнего Востока. Российский лидер традиционно уделяет особое внимание развитию этого региона.

Путин подчеркнул, что за последние годы сделано немало, но некоторые проблемы остаются. Например, концепция демографической политики в регионе более или менее выполняется, однако показатели рождаемости хотелось бы видеть более впечатляющими.

Кроме того, на совещании глава государства привёл фактически вопиющий пример, когда в ряде населённых пунктов ДВФО скорая помощь не работала круглосуточно, о чём свидетельствуют данные доклада Общероссийского народного фронта.

"Как может быть так, что скорая медицинская помощь круглосуточно не работает?! Какая же она тогда скорая? Это вещи элементарного характера!" — возмутился Путин.

Есть на Дальнем Востоке проблемы и с привлечением медицинских кадров, в связи с чем Путин призвал пересмотреть программу развития первичного звена здравоохранения, а точнее не подходить с общими мерками к этому региону. По итогам совещания президент попросил правительство представить предложения по дополнительным мерам по развитию системы здравоохранения в ДФО.

Предстоит министрам подумать и над расширением программы перевозок с Дальнего Востока, чтобы ещё больше местных жителей смогли посещать другие регионы страны, не тратя огромные деньги на дорогу. Программа субсидирования авиаперевозок — хорошо, но этого мало.

"Нужно сделать так, чтобы рост цен на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке не превышал общероссийского уровня, а он скачет", — дал ещё одно поручение президент.

Кроме того, министрам предстоит подумать над программой комплексной застройки в регионе. Путин подчеркнул, что несмотря на реализацию программы льготной ипотеки под 2%, цены на проданные новостройки в ДФО выросли аж на 18,1 %.

"Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой", — указал Путин.

Также президент поручил завершить подготовку единого плана по развитию Арктики в месячный срок. Он назвал этот вопрос чрезвычайно важным.

Напомним, что для контроля развития такой важнейшей территории страны, как Дальний Восток, Владимир Путин несколько лет назад ввёл должность вице-премьера-полпреда в этом регионе. Именно Путину принадлежит идея строительства университета на острове Русский и ежегодного проведения Дальневосточного экономического форума, благодаря которому в регион стекаются новые инвестиции.

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