Барецкий решил купить платье Фриске за 100 тысяч рублей и сняться в нём в "Брате-3"
Аукцион с продажей наряда провалился из-за кризиса, заметил артист.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Коньков Сергей / Анна Салынская
Скандально известный российский шоумен Стас Барецкий заявил о желании приобрести на аукционе золотистое платье певицы Жанны Фриске за 100 тысяч рублей. Наряд ему необходим для съёмок в продолжении фильма "Брат", режиссёром которого выступит он.
"Я для себя его хочу купить. У меня в фильме "Брат-3" будет такая сцена. Я там в женском платье скрываюсь от киллера", — приводит слова Барецкого РИА "ФАН".
Шоумен заявил, что даже не поверил сначала в подлинность наряда, который отдают за столь небольшую сумму. По его словам, покупателя на платье на благотворительных торгах не нашлось из-за кризиса.
"Бизнесмены сидят на своих деньгах, не хотят тратиться даже на обновление гардероба", — уточнил Барецкий.
При этом шоумен заметил, что ему тяжело надевать женскую одежду, но, если такая необходимость у актёра есть, её нужно выполнять. А выбор между неизвестным платьем и нарядом Фриске очевиден, добавил Барецкий, выразив надежду, что поклонники певицы не будут против таких творческих планов.
Неофициальное продолжение известных фильмов Алексея Балабанова от Стаса Барецкого запланировано на 2021 год. Не исключено, что в криминальном боевике снимутся Никита Джигурда, племянник Бари Алибасова Рудольф Назаров и Дмитрий Нагиев. В фильме также может появиться и Данила Бодров, которого оживят с помощью компьютерной графики.
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