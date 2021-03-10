Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

До подписания указа выплата составляла 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Теперь же выплата будет увеличена до 75 или даже 100%, если среднедушевой доход семьи всё равно останется ниже прожиточного минимума.

Перерасчёт ежемесячной выплаты будет произведён с 1 января следующего года, который последует за годом обращения. Приём заявлений на обновлённые выплаты начнётся с 1 апреля.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти не намерены насильно удерживать в пределах страны граждан, которые хотят отдохнуть за границей.

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