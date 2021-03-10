"Телефон его взяла, потому что сыпались сообщения": Лайф узнал, с чего начался конфликт москвички с "парнем-разведчиком"

Лайф узнал, с чего начался конфликт москвички с "парнем-разведчиком". Видео © LIFE

Москвичка Юлия, обвинившая в избиении своего парня, который, по её словам, "работает в ГРУ", рассказала Лайфу, из-за чего начался конфликт, который привёл к её госпитализации.

"Телефон его взяла, потому что сыпались туда сообщения. Я человек достаточно ревнивый. Он не любит, когда трогают его вещи. Когда я залезла, видимо, для него это было как красная тряпка для быка. Он на меня из-за этого и набросился", — поделилась девушка.

По её словам, она увидела в телефоне возлюбленного неприятную для себя информацию, из-за чего начала вести себя импульсивно — швырнула смартфон на кровать и стала собирать вещи. Юлия подчеркнула, что не провоцировала молодого человека и не нападала на него.

Девушка отметила, что до последнего не хотела освещать ситуацию, но парень перед ней не извинился и не нашёл "вразумительных слов". Юлия отметила, что знакома с возлюбленным около полутора лет, за это время он лишь раз поднял на неё руку, после чего пара пришла к выводу, что молодому человеку нельзя употреблять крепкие алкогольные напитки.

По словам пострадавшей, в определённый момент рокового вечера, прийдя в сознание, она услышала, как мужчина звонит кому-то из своих коллег и кричит в трубку о том, "что, кажется, убил" её".

"Я не хотела бы вообще для него никакого наказания, честно говоря. Я просто хочу какой-то справедливости. <...> У меня не было цели раздуть из этого какой-либо скандал", — отметила Юлия.

Комментируя информацию о том, что её обидчик также подал заявление в полицию, сообщив, что просто защищался, девушка подчеркнула, что "есть адекватная самооборона, а есть жестокое насилие". Она отметила, что не нападала на молодого человека.

Ранее Лайф рассказывал, что инцидент, после которого москвичка попала в больницу, произошёл в ночь с 7 на 8 марта. Молодой человек, по словам пострадавшей, бил её головой о стену, а весь пол квартиры был испачкан кровью. Уже в больнице девушка написала заявление на своего обидчика. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что девушка его укусила, а он просто защищался.

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