Норвегия отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо после инцидента с Большуновым
Этого попросил сам норвежский спортсмен, объяснив такое решение "желанием смотреть в будущее".
Клебо и Иверсен обходят Большунова на финише марафона. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Апелляция, которую Норвежская лыжная ассоциация подала в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по факту дисквалификации Йоханнеса Клебо, отозвана. Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление ассоциации.
Клебо сообщил в "Инстаграме", что он сам был инициатором отзыва апелляции. Она была подана накануне и должна была быть рассмотрена в течение трёх дней.
"Я должен признаться, что пережил несколько трудных дней — в эмоциональном плане они были как американские горки. На всё это ушло много энергии, и я больше не хочу тратить время и силы. Данное дело стало куда большим, чем соревнования", — отметил норвежский спортсмен.
Он решил, что "должен смотреть в будущее". И пообещал принять меры, чтобы никогда не оказаться "в такой ситуации".
Напомним, Клебо был дисквалифицирован по итогам гонки на 50 километров классическим стилем в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Соревнования прошли 7 марта. Россиянин Александр Большунов лидировал, однако у самой финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо. После этого его обогнали и Клебо, и другой норвежец — Эмиль Иверсен. Рассмотрев инцидент, судьи дисквалифицировали Клебо, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов.
Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил лыжника Большунова с серебром в марафоне и назвал его главным героем гонки.
Выбор редакции
Путин поздравил лыжника Большунова с серебром в марафоне и назвал его главным героем гонки
Скандал в лыжах: победившего норвежца дисквалифицировали, но золото всё равно не у нас
Панарин вернулся на лёд после громких обвинений в избиении девушки
В ЛНР опровергли сообщения об обстреле жилых кварталов со стороны ВСУ
СКА, "Динамо" и "Авангард" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина
Комментариев: 0