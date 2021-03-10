Норвегия отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо после инцидента с Большуновым

Апелляция, которую Норвежская лыжная ассоциация подала в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по факту дисквалификации Йоханнеса Клебо, отозвана. Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление ассоциации.

Клебо сообщил в "Инстаграме", что он сам был инициатором отзыва апелляции. Она была подана накануне и должна была быть рассмотрена в течение трёх дней.

"Я должен признаться, что пережил несколько трудных дней — в эмоциональном плане они были как американские горки. На всё это ушло много энергии, и я больше не хочу тратить время и силы. Данное дело стало куда большим, чем соревнования", — отметил норвежский спортсмен.

Он решил, что "должен смотреть в будущее". И пообещал принять меры, чтобы никогда не оказаться "в такой ситуации".

Напомним, Клебо был дисквалифицирован по итогам гонки на 50 километров классическим стилем в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Соревнования прошли 7 марта. Россиянин Александр Большунов лидировал, однако у самой финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо. После этого его обогнали и Клебо, и другой норвежец — Эмиль Иверсен. Рассмотрев инцидент, судьи дисквалифицировали Клебо, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поздравил лыжника Большунова с серебром в марафоне и назвал его главным героем гонки.

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