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Россиян предупредили о поддельном молоке

Его разбавляют сывороткой — бедным по количеству белка отходом производства.

10 марта 2021, 18:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Петербургская организация "Общественный контроль" провела проверку молока с прилавков городских магазинов. Председатель организации Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что подавляющее большинство проверенных продуктов оказались подделкой.

Так, по словам эксперта, из десяти рассмотренных образцов молока только три соответствовали ГОСТу. При этом среди качественных оказались в том числе и продукты петербургских производителей. Вишневецкий объяснил, что молоко подделывают, разбавляя его молочной сывороткой — отходом молочного производства, бедным по количеству белка, аминокислот и витаминов.

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Председатель "Общественного контроля" отметил, что разводят молоко на производствах для увеличения выхода готовой продукции. Согласно результатам экспертизы, белка в таком продукте вдвое меньше положенного. Эксперт также уточнил, что стоит поддельное молоко обычно ненамного дешевле настоящего — разница в цене не превышает пять рублей. А ещё нередко такие продукты продают под марками крупных торговых сетей.

"Такое молоко молоком не является. Это в лучшем случае молокосодержащий напиток. Он должен именно так именоваться. По факту изготовители подписывают его на этикетке как молоко и даже указывают ГОСТ. Сегодня минимальная цена молока — 50 рублей. Имейте в виду: всё, что ниже 50 рублей, это компромисс между ценой и качеством", — резюмировал Вишневецкий.

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А ранее китайское издание Science and Technology Daily опровергло самые популярные мифы о молоке.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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