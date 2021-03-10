Украинские пограничники поймали контрабандиста с российскими голубями — видео
Установлено, что птицы принадлежат спортсменам-голубеводам.
На украинско-российской границе задержан мужчина с двумя коробками голубей. Видео © Facebook / Державна прикордонна служба України
Пограничники задержали в Сумской области на северо-востоке Украины 43-летнего мужчину с двумя коробками голубей. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Информацию о неизвестном мужчине вблизи украино-российской границы пограничники получили 9 марта от местного жителя. Нарушителя задержали, им оказался житель приграничья. При себе у него было две коробки, в которых находилось 20 пернатых.
Во время осмотра голубей силовики обратили внимание на то, что они окольцованы. На кольцах указаны номера птиц и метки RUS SRSG 2020, что свидетельствует об их принадлежности Союзу российских спортсменов-голубеводов.
По словам задержанного, он нашёл эти коробки, когда искал собаку, сбежавшую от него, и заблудился. Однако выяснилось, что мужчина дважды незаконно пересёк границу. Вероятно, обнаруженных птиц использовали в соревнованиях.
Мужчину задержали до выяснения всех обстоятельств. За незаконное пересечение государственной границы ему грозит административная ответственность. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.
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