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Организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм

Мероприятие проходило в первых числах 2021-го.

10 марта 2021, 18:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал организатора концерта рэпера Моргенштерна за нарушение санитарных норм во время мероприятия, состоявшегося в январе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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Как уточняется, администрация ООО "Ангелы А" не обеспечила контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования на концерте в период пандемии коронавируса. В итоге суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Добавим, что 8 января в Сочи во время проведения культурного мероприятия с участием рэпера Моргенштерна персонал и большинство зрителей находились в помещении без средств защиты и не соблюдали безопасную дистанцию, что является нарушением противоэпидемиологического режима. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Позже материалы расследования были переданы в суд.

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Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против "Альфа-банка" и Моргенштерна за "чрезмерно откровенный" клип.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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