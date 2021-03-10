Организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм
Мероприятие проходило в первых числах 2021-го.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Адлерский районный суд Сочи оштрафовал организатора концерта рэпера Моргенштерна за нарушение санитарных норм во время мероприятия, состоявшегося в январе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Как уточняется, администрация ООО "Ангелы А" не обеспечила контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования на концерте в период пандемии коронавируса. В итоге суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Добавим, что 8 января в Сочи во время проведения культурного мероприятия с участием рэпера Моргенштерна персонал и большинство зрителей находились в помещении без средств защиты и не соблюдали безопасную дистанцию, что является нарушением противоэпидемиологического режима. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Позже материалы расследования были переданы в суд.
Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против "Альфа-банка" и Моргенштерна за "чрезмерно откровенный" клип.
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