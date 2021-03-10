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Категорий: 18

"Всё по обоюдному желанию!" Алана Мамаева объявила о разводе с футболистом

Недавно она пожаловалась на измену мужа.

10 марта 2021, 18:19
<p>Павел и Алана Мамаевы. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BDoan50gXc5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mamaev_pavel17</a></p>

Павел и Алана Мамаевы. Фото © Instagram / mamaev_pavel17

Скандально известный футболист Павел Мамаев и его супруга Алана решили развестись. Об этом сама девушка сообщила подписчикам в "Инстаграме". В разделе сториз она предупредила, что "делает заявление", а после рассказала о намерении расторгнуть брак.

Как утверждает Мамаева, с Павлом они разводятся по обоюдному желанию, мирно и без скандалов.

"Я не претендую на раздел имущества, не прошу алиментов, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи!" — указала инста-дива.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Она отметила, что над бракоразводным процессом уже работают юристы, и выразила надежду, что её не станут заваливать вопросами относительно расставания с супругом. А перед заявлением Алана опубликовала фото из больничного кабинета. Судя по всему, девушка лежала под капельницей.

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Напомним, недавно Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей якобы изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас в первый раз, потому что промахнулся".

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А ранее Лайф сообщал, что предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева решила подать на его супругу Алану в суд из-за слитых в Сеть фото девушки. Отмечается, что адвокаты уже готовят документы.

Аура проблемности и самосглаз: эзотерик поставила Алане Мамаевой неутешительный диагноз после измены мужа

Аура проблемности и самосглаз: эзотерик поставила Алане Мамаевой неутешительный диагноз после измены мужа

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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