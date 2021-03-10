В ЛНР заявили о попытках Киева оправдать преступления ложью

Громкие обвинения из Киева в адрес Донбасса, военнослужащие которого якобы обстреливают украинскую территорию, являются провокацией и "не соответствуют действительности", заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что Украина в Донбассе открыто нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности", — заявил офицер.

Войну в Донбассе поощряют и поддерживают материально из США и Европы, добавил Филипоненко. Он напомнил, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив тяжёлые миномёты. В результате обстрелов со стороны ВСУ был ранен защитник ЛНР.

Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.

А ранее Лайф рассказывал, что Киев нашёл поводы для возобновления войны в Донбассе.

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