В ЛНР заявили о попытках Киева оправдать преступления ложью
Украина открыто нарушает нормы международного гуманитарного права, подчеркнули там.
Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Громкие обвинения из Киева в адрес Донбасса, военнослужащие которого якобы обстреливают украинскую территорию, являются провокацией и "не соответствуют действительности", заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что Украина в Донбассе открыто нарушает нормы международного гуманитарного права.
"Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности", — заявил офицер.
Войну в Донбассе поощряют и поддерживают материально из США и Европы, добавил Филипоненко. Он напомнил, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив тяжёлые миномёты. В результате обстрелов со стороны ВСУ был ранен защитник ЛНР.
Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.
А ранее Лайф рассказывал, что Киев нашёл поводы для возобновления войны в Донбассе.
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