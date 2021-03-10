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В ЛНР заявили о попытках Киева оправдать преступления ложью

Украина открыто нарушает нормы международного гуманитарного права, подчеркнули там.

10 марта 2021, 17:58
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/791748037984481/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил / Joint Forces Operation</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Громкие обвинения из Киева в адрес Донбасса, военнослужащие которого якобы обстреливают украинскую территорию, являются провокацией и "не соответствуют действительности", заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что Украина в Донбассе открыто нарушает нормы международного гуманитарного права.

В Донбассе ужесточились бои, местные жители вынуждены прятаться в подвалах

В Донбассе ужесточились бои, местные жители вынуждены прятаться в подвалах

"Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности", — заявил офицер.

Войну в Донбассе поощряют и поддерживают материально из США и Европы, добавил Филипоненко. Он напомнил, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив тяжёлые миномёты. В результате обстрелов со стороны ВСУ был ранен защитник ЛНР.

Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.

А ранее Лайф рассказывал, что Киев нашёл поводы для возобновления войны в Донбассе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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