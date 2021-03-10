В России заработала облегчённая версия Instagram для Аndrоid
Приложение занимает всего 2 Мб, но при этом в нём есть все основные функции.
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Компания Fасеbооk разработала новую облегчённую версию "Инстаграма" для операционной системы Android, которая занимает всего два мегабайта памяти устройства, но при этом не лишена всех основных функций. Приложение Instagram Lite будет работать более чем в 170 странах мира и уже доступно в России. Об этом сообщается на сайте компании.
Известно, что над созданием лёгкого "Инстаграма" трудились разработчики в Нью-Йорке (США) и Тель-Авиве (Израиль). В то же время тестировать программу начали в Индии ещё в 2018 году. Сейчас российские пользователи уже могут скачать Instagram Lite в онлайн-магазине приложений Google Play.
Как пояснили в "Фейсбуке", Instagram Lite ориентирован на рынки развивающихся стран. Здесь, как и в классической версии приложения, можно редактировать снимки, публиковать фото или видео, просматривать новостную ленту, использовать стикеры, а также пользоваться разделами Stories, Explore и IGTV.
Ранее Лайф писал, что социальная сеть Instagram приступила к разработке функции под названием Live Rooms, которая напоминает "комнаты" для онлайн-общения в Clubhouse.
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