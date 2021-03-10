Журналист Дмитрий Гордон предрёк Украине "нелёгкие испытания" после 15 марта

"Нас впереди ждут нелёгкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества", — сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24" .

По его словам, обнародованная в этот день информация станет исторической для страны и будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Деталей о том, что он имеет в виду, журналист не раскрыл.