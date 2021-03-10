Журналист Дмитрий Гордон предрёк Украине "нелёгкие испытания" после 15 марта
Он назвал этот день самым тяжёлым для общества.
Фото © Instagram / gordondmytro
Украину после 15 марта ждут серьёзные испытания, общество поделится надвое. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.
"Нас впереди ждут нелёгкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества", — сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, обнародованная в этот день информация станет исторической для страны и будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Деталей о том, что он имеет в виду, журналист не раскрыл.
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