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Россиянам рассказали, где и когда можно увидеть северное сияние в Ленобласти

Иногда это необычное природное явление можно наблюдать даже в черте города.

10 марта 2021, 17:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За прошедший месяц в Ленинградской области уже неоднократно наблюдали северное сияние. Где и когда можно будет увидеть это необычное природное явление в следующий раз, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала основательница Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

По её словам, иногда северное сияние можно увидеть в черте города, но такое бывает крайне редко. Крапкина призналась, что ей самой наблюдать это явление в Северной столице посчастливилось лишь один раз. В то же время в области, отметила эксперт, засвидетельствовать сияние гораздо проще. Мало того, его можно даже спрогнозировать.

У жителей Урала появилась возможность увидеть северное сияние

У жителей Урала появилась возможность увидеть северное сияние

Крапкина объяснила, что северное сияние вызывают явления, происходящие на Солнце. Самые ярые энтузиасты, в свою очередь, внимательно наблюдают за снимками светила, поэтому в среднем за три дня до события уже знают, что небо окрасится в разные цвета.

Ближайшее северное сияние эксперты прогнозируют уже на следующей неделе. Согласно их расчётам, разноцветные всполохи озарят небо над Ленобластью 18-го, 19-го и 20 марта. При этом лучшие виды на одно из самых красивых явлений природы откроются с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.

10 фотографий северного сияния, при виде которых хочется собрать чемоданы и пуститься на его поиски

10 фотографий северного сияния, при виде которых хочется собрать чемоданы и пуститься на его поиски

А ранее жителю Ленинградской области удалось заснять на мобильный телефон северное сияние под Выборгом.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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