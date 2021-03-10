Эксперт оценила законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ

Инициатива об освобождении части россиян от уплаты подоходного налога вполне положительная, считает директор центра развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко. По её мнению, нет никакого смысла брать с малоимущих граждан 13% НДФЛ. Другой вопрос, что кредитование их будет за счёт других людей, отметила эксперт.

"Ничего из ниоткуда не берётся. Поэтому те, кто зарабатывает больше, будут этих людей кредитовать. Это уже получается общественная гражданская помощь друг другу", — пояснила Корниенко в беседе с Лайфом.

Специалист напомнила, что к категории граждан, получающих минимальных доход, в основном относятся пенсионеры и молодёжь. Новый законопроект, конечно, окажет им помощь, но не в глобальном плане. Эксперт считает куда более важным то, чтобы люди, которые получат эту льготу, ответственно распоряжались средствами.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом. То есть от него хотят освободить тех граждан, кто получает по 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных будет действовать новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода. Автором инициативы является депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов.

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