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Эксперт оценила законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ

Помощь малоимущим не будет значительной, уверена специалист.

10 марта 2021, 17:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Инициатива об освобождении части россиян от уплаты подоходного налога вполне положительная, считает директор центра развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко. По её мнению, нет никакого смысла брать с малоимущих граждан 13% НДФЛ. Другой вопрос, что кредитование их будет за счёт других людей, отметила эксперт.

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"Ничего из ниоткуда не берётся. Поэтому те, кто зарабатывает больше, будут этих людей кредитовать. Это уже получается общественная гражданская помощь друг другу", — пояснила Корниенко в беседе с Лайфом.

Специалист напомнила, что к категории граждан, получающих минимальных доход, в основном относятся пенсионеры и молодёжь. Новый законопроект, конечно, окажет им помощь, но не в глобальном плане. Эксперт считает куда более важным то, чтобы люди, которые получат эту льготу, ответственно распоряжались средствами.

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Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом. То есть от него хотят освободить тех граждан, кто получает по 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных будет действовать новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода. Автором инициативы является депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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