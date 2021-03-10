Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter за игнорирование требований
Сумма штрафа может составить от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.
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Роскомнадзор составил три протокола в отношении социальной сети Twitter за систематическое неисполнение требований по удалению контента, запрещённого в России, и передал их в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как передаёт РИА "Новости", точная сумма штрафов за правонарушения будет определена судом, однако, согласно Административному кодексу, штраф может составить от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. А в случае повторного нарушения — увеличится до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Протоколы рассмотрят 2 апреля. Сервис микроблогов уведомлён, что доступ к нему могут полностью ограничить до тех пор, пока незаконный контент не будет удалён.
Ранее Лайф сообщал, что ведомство замедлило трафик соцсети из-за невыполнения требований об удалении контента и пригрозило полной блокировкой. В Кремле назвали это вынужденной мерой.
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