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Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter за игнорирование требований

Сумма штрафа может составить от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

10 марта 2021, 18:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор составил три протокола в отношении социальной сети Twitter за систематическое неисполнение требований по удалению контента, запрещённого в России, и передал их в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передаёт РИА "Новости", точная сумма штрафов за правонарушения будет определена судом, однако, согласно Административному кодексу, штраф может составить от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. А в случае повторного нарушения — увеличится до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Протоколы рассмотрят 2 апреля. Сервис микроблогов уведомлён, что доступ к нему могут полностью ограничить до тех пор, пока незаконный контент не будет удалён.

В Роскомнадзоре рассказали, что изменилось в работе Twitter после замедления трафика

В Роскомнадзоре рассказали, что изменилось в работе Twitter после замедления трафика

Ранее Лайф сообщал, что ведомство замедлило трафик соцсети из-за невыполнения требований об удалении контента и пригрозило полной блокировкой. В Кремле назвали это вынужденной мерой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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