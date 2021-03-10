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Под Волгоградом полицейские спасли от холода шимпанзе, согрев их на посту ДПС

Животных перевозили на фуре из Москвы в зоопарк в Астрахани, и машина в дороге сломалась.

10 марта 2021, 18:03
<p>Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области</p>

Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом сотрудники ДПС согрели шимпанзе, оказавшихся на морозе, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Как стало известно, животных перевозили из Москвы в зоопарк в Астрахани, и на трассе Москва — Волгоград фура, в которой они находились, сломалась. Стражи порядка вызвали эвакуатор, который доставил заглохший грузовик к ближайшему посту ДПС.

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"Полицейские занесли животных в тёплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре удачно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся машине", — пояснили в ведомстве.

По информации "МВД Медиа", шимпанзе благополучно добрались до места назначения, а руководитель зоопарка, в свою очередь, поблагодарил за оказанную помощь инспекторов ДПС Александра Величко, Алексея Полякова и Алексея Гусакова. Также отмечается, что утром в Волгограде было более десяти градусов мороза.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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