Под Волгоградом полицейские спасли от холода шимпанзе, согрев их на посту ДПС

Под Волгоградом сотрудники ДПС согрели шимпанзе, оказавшихся на морозе, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Как стало известно, животных перевозили из Москвы в зоопарк в Астрахани, и на трассе Москва — Волгоград фура, в которой они находились, сломалась. Стражи порядка вызвали эвакуатор, который доставил заглохший грузовик к ближайшему посту ДПС.

"Полицейские занесли животных в тёплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре удачно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся машине", — пояснили в ведомстве.

По информации "МВД Медиа", шимпанзе благополучно добрались до места назначения, а руководитель зоопарка, в свою очередь, поблагодарил за оказанную помощь инспекторов ДПС Александра Величко, Алексея Полякова и Алексея Гусакова. Также отмечается, что утром в Волгограде было более десяти градусов мороза.

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