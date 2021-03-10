Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

40-летний Мэтт и 32-летняя Анна Карстен уже успели многое повидать, путешествуя по миру с 2010 года. Но им впервые удалось испытать на себе то, с чем встречаются операторы каналов о дикой природе. В этот раз тревел-блогеры отправились в Антарктику и во время прогулки на лодках в проливе Жерлаш встретили стаю косаток. Те с любопытством следили за людьми, пока не появился пингвин.

Видео © YouTube / Expert Vagabond

Птаха сразу осознала свою ошибку и попыталась сбежать, но хищницы шли за ней следом. Пингвин старался запрыгнуть в лодку, но у него получилось далеко не с первой попытки. Он нарезал круги возле лодки, пока туристы с тревогой наблюдали за погоней. "Давай, пингвин, давай!" — приговаривала за кадром Анна, и в одну из попыток у бедняги удалось заскочить в лодку (не без помощи людей).

Фото © YouTube / Expert Vagabond

Лодка с пингвином сразу направилась прочь от стаи косаток, а те ещё некоторое время плыли за ней, а затем бросили эту затею, пишет Metro. Пингвин всё это время спокойно сидел среди людей, а когда опасность устранилась, благополучно вернулся в воду, оставив супругов с яркими впечатлениями и необычным видео. Мэтт выложил его на YouTube в декабре 2019 года, но популярность оно обрело только сейчас.

Фото © YouTube / Expert Vagabond

Смотреть на это вживую — просто невероятный опыт. Словно эпизод из National Geographic, снятый на месте. Думаю, тот пингвин был очень рад сбежать от преследователей Мэтт Карстен

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