Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток
Люди за кадром напряжённо наблюдали за тем, как птаха раз за разом пытается ускользнуть от преследования.
40-летний Мэтт и 32-летняя Анна Карстен уже успели многое повидать, путешествуя по миру с 2010 года. Но им впервые удалось испытать на себе то, с чем встречаются операторы каналов о дикой природе. В этот раз тревел-блогеры отправились в Антарктику и во время прогулки на лодках в проливе Жерлаш встретили стаю косаток. Те с любопытством следили за людьми, пока не появился пингвин.
Видео © YouTube / Expert Vagabond
Птаха сразу осознала свою ошибку и попыталась сбежать, но хищницы шли за ней следом. Пингвин старался запрыгнуть в лодку, но у него получилось далеко не с первой попытки. Он нарезал круги возле лодки, пока туристы с тревогой наблюдали за погоней. "Давай, пингвин, давай!" — приговаривала за кадром Анна, и в одну из попыток у бедняги удалось заскочить в лодку (не без помощи людей).
Лодка с пингвином сразу направилась прочь от стаи косаток, а те ещё некоторое время плыли за ней, а затем бросили эту затею, пишет Metro. Пингвин всё это время спокойно сидел среди людей, а когда опасность устранилась, благополучно вернулся в воду, оставив супругов с яркими впечатлениями и необычным видео. Мэтт выложил его на YouTube в декабре 2019 года, но популярность оно обрело только сейчас.
Смотреть на это вживую — просто невероятный опыт. Словно эпизод из National Geographic, снятый на месте. Думаю, тот пингвин был очень рад сбежать от преследователей
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