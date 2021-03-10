Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Туристы спасли испуганного пингвина в последний момент, когда тот пытался спрятаться от косаток

Люди за кадром напряжённо наблюдали за тем, как птаха раз за разом пытается ускользнуть от преследования.

10 марта 2021, 07:38

Фото © YouTube / Expert Vagabond

40-летний Мэтт и 32-летняя Анна Карстен уже успели многое повидать, путешествуя по миру с 2010 года. Но им впервые удалось испытать на себе то, с чем встречаются операторы каналов о дикой природе. В этот раз тревел-блогеры отправились в Антарктику и во время прогулки на лодках в проливе Жерлаш встретили стаю косаток. Те с любопытством следили за людьми, пока не появился пингвин.

Видео © YouTube / Expert Vagabond

Птаха сразу осознала свою ошибку и попыталась сбежать, но хищницы шли за ней следом. Пингвин старался запрыгнуть в лодку, но у него получилось далеко не с первой попытки. Он нарезал круги возле лодки, пока туристы с тревогой наблюдали за погоней. "Давай, пингвин, давай!" — приговаривала за кадром Анна, и в одну из попыток у бедняги удалось заскочить в лодку (не без помощи людей).

Фото © YouTube / Expert Vagabond

Фото © YouTube / Expert Vagabond

Лодка с пингвином сразу направилась прочь от стаи косаток, а те ещё некоторое время плыли за ней, а затем бросили эту затею, пишет Metro. Пингвин всё это время спокойно сидел среди людей, а когда опасность устранилась, благополучно вернулся в воду, оставив супругов с яркими впечатлениями и необычным видео. Мэтт выложил его на YouTube в декабре 2019 года, но популярность оно обрело только сейчас.

Фото © YouTube / Expert Vagabond

Фото © YouTube / Expert Vagabond

Смотреть на это вживую — просто невероятный опыт. Словно эпизод из National Geographic, снятый на месте. Думаю, тот пингвин был очень рад сбежать от преследователей

Мэтт Карстен

Камера наблюдения сняла безумно грустные кадры, когда котёнок увидел, что остался один без хозяев

Камера наблюдения сняла безумно грустные кадры, когда котёнок увидел, что остался один без хозяев

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его

вчера в 18:48

Таиланд решил вдвое сократить карантин для вакцинированных иностранцев

8 марта, 12:16

Школьница обманула тысячи фанатов, которые лишь сейчас узнали, что без макияжа это 30-летний клерк

сегодня в 06:51

В полиции раскрыли подробности погони со стрельбой за лихачом в Екатеринбурге

сегодня в 08:08

В Минцифры опровергли информацию об ограничении доступа к "Госуслугам" без биометрических данных

сегодня в 07:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1