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Камера наблюдения сняла безумно грустные кадры, когда котёнок увидел, что остался один без хозяев

Как только малыш осознал, что всех его братьев и сестёр забрали, начал молча плакать.

7 марта 2021, 11:00

Фото © Douyin / 52RM0

В Сети всегда найдётся ролик, который способен растрогать даже самых чёрствых людей. В этот раз путь к сердцам миллионов нашёл маленький персидский котёнок, которого засняла камера видеонаблюдения. Малыш проснулся в вольере совсем один, мгновенно понурился и заплакал. Этот ролик хозяйка выложила в Douyin — китайский аналог "Тиктока", где он набрал множество просмотров, пишет Daily Star.

Видео © Douyin / 52RM0

Девушка по имени Ма рассказала, что её кошка внезапно окотилась, принеся четырёх малышей. До двух месяцев они пробыли с мамой, а потом хозяйка их раздала. Грустный котёнок спал и не видел, как девушка забирает его последнего брата, поэтому и был шокирован, оказавшись в одиночестве. Ма по камере проверила перед сном, как пушистик себя чувствует, а когда увидела его слёзы, тут же бросилась к нему с объятиями. Пользователей Сети этот ролик невероятно расстроил.

Фото © Douyin / 52RM0

Фото © Douyin / 52RM0

Бедный малыш! Я прямо вижу его слёзы((

Пользователь Douyin

Это слишком жестоко(((

Пользователь Douyin

Я хочу его забрать домой немедленно!

Пользователь Douyin

Собака стала настоящей нянькой для котят, которые боялись каждого шороха, когда их спасли с улицы

Собака стала настоящей нянькой для котят, которые боялись каждого шороха, когда их спасли с улицы

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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