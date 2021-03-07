Камера наблюдения сняла безумно грустные кадры, когда котёнок увидел, что остался один без хозяев
Как только малыш осознал, что всех его братьев и сестёр забрали, начал молча плакать.
Фото © Douyin / 52RM0
В Сети всегда найдётся ролик, который способен растрогать даже самых чёрствых людей. В этот раз путь к сердцам миллионов нашёл маленький персидский котёнок, которого засняла камера видеонаблюдения. Малыш проснулся в вольере совсем один, мгновенно понурился и заплакал. Этот ролик хозяйка выложила в Douyin — китайский аналог "Тиктока", где он набрал множество просмотров, пишет Daily Star.
Видео © Douyin / 52RM0
Девушка по имени Ма рассказала, что её кошка внезапно окотилась, принеся четырёх малышей. До двух месяцев они пробыли с мамой, а потом хозяйка их раздала. Грустный котёнок спал и не видел, как девушка забирает его последнего брата, поэтому и был шокирован, оказавшись в одиночестве. Ма по камере проверила перед сном, как пушистик себя чувствует, а когда увидела его слёзы, тут же бросилась к нему с объятиями. Пользователей Сети этот ролик невероятно расстроил.
Фото © Douyin / 52RM0
Бедный малыш! Я прямо вижу его слёзы((
Это слишком жестоко(((
Я хочу его забрать домой немедленно!
WOW-video
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