Камера наблюдения сняла безумно грустные кадры, когда котёнок увидел, что остался один без хозяев

В Сети всегда найдётся ролик, который способен растрогать даже самых чёрствых людей. В этот раз путь к сердцам миллионов нашёл маленький персидский котёнок, которого засняла камера видеонаблюдения. Малыш проснулся в вольере совсем один, мгновенно понурился и заплакал. Этот ролик хозяйка выложила в Douyin — китайский аналог "Тиктока", где он набрал множество просмотров, пишет Daily Star .

Девушка по имени Ма рассказала, что её кошка внезапно окотилась, принеся четырёх малышей. До двух месяцев они пробыли с мамой, а потом хозяйка их раздала. Грустный котёнок спал и не видел, как девушка забирает его последнего брата, поэтому и был шокирован, оказавшись в одиночестве. Ма по камере проверила перед сном, как пушистик себя чувствует, а когда увидела его слёзы, тут же бросилась к нему с объятиями. Пользователей Сети этот ролик невероятно расстроил.