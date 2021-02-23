Собака стала настоящей нянькой для котят, которые боялись каждого шороха, когда их спасли с улицы
Эта милая семья покорила сердца пользователей Сети, ведь она опровергла все предрассудки.
Любители кошек и любители собак редко когда могут прийти к пониманию, но это именно тот случай. В "Инстаграме" начали набирать популярность фото и видео собаки, которая ухаживает за двумя котятами. И изданию Bored Panda удалось разобраться в этой истории. Аса — простая девушка из Нью-Йорка, США, которая очень любит собак, именно поэтому у неё их четыре. Все они были бродяжками, поэтому Аса дала им дом, подобрав с улицы.
Кона и котята, которыми она занималась до этого. Фото © Instagram / shibuyarollcall
Но останавливаться на собаках девушка не планировала, поэтому начала набирать и котят. Она помогала им адаптироваться к домашней жизни, лечила и воспитывала, а затем отдавала в добрые руки с последующим отслеживанием. В этом ей помогала собака Кона, которая стала хорошим другом для не одного поколения приблудышей. Но никто не занимал столько места в сердце и собаки, и хозяйки, как их последнее пополнение.
Кона и Блэр (полосатая) с Честером (рыжий). Фото © Instagram / shibuyarollcall
Котята Блэр и Честер были очень дикими: их пытались поймать не один день, но они никак не давались в руки. Малыши вздрагивали от каждого шороха и шипели на любое движение, и Аса не знала, какой ещё подход к ним найти. Но тут её выручила Кона: собака сразу взяла котят под крыло, став их мамой, и пушистики не отходили от неё ни на шаг. Стоило им заметить Кону, как они забирались на неё и засыпали. Так, постепенно они оттаяли и в отношении Асы.
Эти три комочка открылись Коне мгновенно, но со мной у них процесс пошёл куда медленнее. Хотя на прошлой неделе они стали есть с моей руки, мурчать, когда их гладишь, засыпать и играть недалеко от меня. Этого прогресса бы не было, если бы не Кона, так что спасибо, мама Кона!
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