Девушка заткнула всех, кто спрашивал про будущих детей, сняв на видео главного карапуза с лапками
Девушки без детей согласятся: с празднованием 25-го дня рождения количество вопросов о планах на рождение детей резко увеличивается. Что ж, появился метод, как отшить бестактных родственников и друзей — можно просто послать им это видео.
Недавно Ребекка Кроуфорд Андерсон из города Ньюпорт-Ньюс была в гостях у своих знакомых. В доме аншлаг: дети, собаки, куча взрослых. Но главной звездой дня стала одна австралийская овчарка. Пока все отвлеклись, игривый пёс забрался в люльку и начал играться с погремушками, словно самый настоящий малыш. Все сразу схватились за телефоны, чтобы снять эту милоту.
Ребекка поделилась записью с интернет-проектом Aussies doin thgs ("Австралийские овчарки делают всякое"), не подозревая, что ролик уже через пару дней станет вирусным. В "Твиттере" и на "Реддите" видео в общей сложности набрало больше 200 тысяч просмотров. Неудивительно — пользователи соцсетей нашли множество моментов, над которыми можно посмеяться.
Когда у меня спрашивают, когда я заведу детей
Это взгляд в конце на ребёнка!! Он такой вроде "Простите, какие-то проблемы?"
Этот малыш — самый лучший из всех. Хочу такого же себе...
Фото © Facebook / Rebecca Crawford Anderson
В комментариях многие также заметили, что, если в доме с домашним животным появляется ребёнок, питомец рано или поздно попытается примерить на себя все игрушки и люльки "новенького". Причём это касается не только наглых мохнатых псов, но и котов... не менее наглых и мохнатых.
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