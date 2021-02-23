Девушка заткнула всех, кто спрашивал про будущих детей, сняв на видео главного карапуза с лапками

Недавно Ребекка Кроуфорд Андерсон из города Ньюпорт-Ньюс была в гостях у своих знакомых. В доме аншлаг: дети, собаки, куча взрослых. Но главной звездой дня стала одна австралийская овчарка. Пока все отвлеклись, игривый пёс забрался в люльку и начал играться с погремушками, словно самый настоящий малыш. Все сразу схватились за телефоны, чтобы снять эту милоту.

Кадры из видео © Twitter / aussiesdointhgs

Ребекка поделилась записью с интернет-проектом Aussies doin thgs ("Австралийские овчарки делают всякое"), не подозревая, что ролик уже через пару дней станет вирусным. В "Твиттере" и на "Реддите" видео в общей сложности набрало больше 200 тысяч просмотров. Неудивительно — пользователи соцсетей нашли множество моментов, над которыми можно посмеяться.

Когда у меня спрашивают, когда я заведу детей aussiesdointhgs

Это взгляд в конце на ребёнка!! Он такой вроде "Простите, какие-то проблемы?" Arnold_The_Pig

Этот малыш — самый лучший из всех. Хочу такого же себе... lexilouuuu

Фото © Facebook / Rebecca Crawford Anderson

В комментариях многие также заметили, что, если в доме с домашним животным появляется ребёнок, питомец рано или поздно попытается примерить на себя все игрушки и люльки "новенького". Причём это касается не только наглых мохнатых псов, но и котов... не менее наглых и мохнатых.

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