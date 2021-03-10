Игра бессмертного: что оставил Владимир Ворошилов кроме телепередачи
20 лет назад не стало создателя интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Владимира Ворошилова. Он был четырежды женат, а первый ребёнок появился только в 67 лет.
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Не та фамилия
Мало кто знает, что фамилия Ворошилов, которая прославилась на российском телевидении, Владимиру Яковлевичу изначально не принадлежала. Его родители — Яков Калманович и Вера Пеллех. Их происхождение вполне легко угадывается. Именно с еврейской фамилией отца будущий ведущий и прожил до 22 лет, пока не женился на балерине Ворошиловой. Тогда же его отца арестовали по ложному доносу.
Владимир Ворошилов с мамой.
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После войны Владимир поступил в Школу-студию МХАТ, откуда перевёлся в Эстонский художественный институт, а затем работал художником в театре группы советских войск в Германии.
Дыра карьеры
Вернувшись в Россию, Ворошилов работает в "Современнике", Театре на Таганке и "Ленкоме" режиссёром и художником. Многие тогда отмечали вспыльчивый характер и конфликтность Владимира Яковлевича, частные ссоры и жёсткие конфликты с руководством. Зато его визуальные решения спектаклей были настолько новаторскими и неожиданными, что публика была в восторге. Оттого Ворошилов много зарабатывал, носил дорогие импортные костюмы, ужинал в лучших ресторанах. Но успешная карьера обрушилась в одночасье.
При подготовке к одному из спектаклей Ворошилов разобрал крышу "Ленкома" и сделал в ней огромную дыру. Ему нужен был столб света ночного неба. Директор театра был в шоке и сразу уволил новатора. Кстати, по свидетельствам очевидцев, дыра так и осталась на время спектакля — пошёл дождь и зрителей залило.
Запрет на появление в кадре
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В 1966-м Ворошилова приглашают работать на телевидение. Это сегодня появление в кадре и работа в медиаиндустрии считается престижной. А тогда среди театралов бытовало понятие, что идут туда только те, кто ничего не может сделать на сцене. Вспыльчивый Ворошилов и там спорит с руководством и экспериментирует. Чего стоит программа "Аукцион" на телевидении в социалистической стране. После гибели участника ещё одной программы Ворошилова "А ну-ка, парни!" ведущему запрещают появляться в кадре. Правда, и до этого из-за конфликтов с руководством даже из титров его фамилию убирали.
"Семейная телевикторина"
Фото © Фотохроника ТАСС / Олег Иванов
Изобретательный Ворошилов даже запрет на появление в кадре повернул в свою пользу. 4 сентября 1975 года вышла первая передача "Что? Где? Когда?", правда, тогда она называлась "Семейная телевикторина" и вёл её Александр Масляков. Состязались между собой две семьи. Затем формат изменили, он сохранился до сих пор. Играют две команды: знатоки против телезрителей. А ведёт и судит их таинственный голос за кадром. Запрещённому Ворошилову удалось скрывать своё лицо и имя в программе до 1980 года.
От книг к деньгам
Фото © Фотохроника ТАСС / Зотин Игорь
Изначально призами в игре "Что? Где? Когда?" были книги. За каждый правильный ответ победитель получал томик Пушкина, Гоголя, Толстого или кого-то из современных писателей. В 90-е годы книги стали неинтересны.
Ворошилов в духе того времени знания переводит в деньги, а "Что? Где? Когда?" из телепередачи превращается в интеллектуальное казино, где каждый может заработать своим собственным умом. Знатоки-победители облачаются в модные тогда малиновые пиджаки и получают имя "бессмертный". Да и вообще всё громкое, скандальное и порой провокационное в игре — своеобразная фишка программы. Ведущий постоянно спорит со знатоками и выступает на стороне телезрителей.
Одной из главных помощниц Владимира Ворошилова в создании программы и спутницей по жизни долгое время была Наталия Стеценко — четвёртая официальная жена телеведущего. За несколько лет до своей смерти Ворошилов нашёл новую возлюбленную Наталью Климову, которая родила 67-летнему Владимиру Яковлевичу дочь Наталью.
Алексей Блинов, Наталия Стеценко, Владимир Ворошилов и Андрей Козлов.
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Доигрался
В 2000 году у Ворошилова тройной юбилей — 70 лет жизни, 50 лет творческой деятельности и 25 лет "Что? Где? Когда?". Накануне наступления нового тысячелетия в клубе проводят юбилейные игры. На кону — будущее программы. Сам создатель говорил, что устал от проекта и не хочет его продолжать, а планирует заняться молодёжным телевидением. Но поклонники игры Ворошилова не отпускают, поэтому он идёт ва-банк: если побеждают знатоки, то программа продолжается, если телезрители — проект закрывается. Тогда победа досталась первым, но для Ворошилова этот выпуск всё равно стал последним.
Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Панов
8 марта 2001-го Ворошилов последний раз поговорил с Наталией Стеценко по телефону. Он жаловался на стенокардию и боль в области груди, законная супруга посоветовала ему срочно обратиться к врачу, но ведущий отказался, ссылаясь на занятость. 10 марта у Ворошилова случился обширный инфаркт, приехавшая скорая констатировала смерть. Прощались с мэтром в том самом охотничьем домике в Нескучном саду, где и по сей день проходят съёмки "Что? Где? Когда?".
Чёрный ящик
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Чёрный ящик — один из главных атрибутов "Что? Где? Когда?". Тайна, которая всю минуту обсуждения для знатоков игры спрятана рядом с ними и которую предстоит разгадать, ответив на вопрос. Символично, что именно чёрный ящик установлен на могиле Владимира Ворошилова на Ваганьковском кладбище.
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