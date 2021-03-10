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Польша обвинила российского консула в распространении ковида

Высланный из страны дипломат был заражён, но участвовал во встречах и появлялся в общественных местах, утверждают в Варшаве.

10 марта 2021, 18:29

Фото © novorosinform.org

Спецслужбы Польши обвинили российского дипломата в распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство РАР.

В прошлом месяце консула в Познани объявили персоной нон грата, что являлось ответом на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге. К слову, последний, находясь в Северной столице, участвовал в несанкционированной уличной акции.

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"Высланный из Польши российский консул был заражён коронавирусом и всё же принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах", — передаёт агентство слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

Также Польское телевидение утверждает, что дипломат РФ и его дочь получили положительный результат теста на CoViD-19 21 января, а тремя днями ранее инфекция была подтверждена у его супруги. При этом, по данным вещателя, сотрудник внешнеполитического ведомства якобы нарушал режим самоизоляции и покидал место жительства.

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Как ранее сообщал Лайф, Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах после высылки их дипломатов из России. Так, в ФРГ был объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, а Швеции — сотрудника российского посольства.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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