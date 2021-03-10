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Регион
Опубликовано 10 марта 2021, 21:59
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СМИ узнали о планах Владимира Меньшова баллотироваться в Госдуму

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Режиссёр готов участвовать в предвыборной гонке.

Российский режиссёр Владимир Меньшов заявил о готовности принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году от партии "Справедливая Россия — За правду". Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник, близкий к партии.

"Владимир Валентинович сообщил о готовности баллотироваться в Госдуму от нашей партии по Москве", — отметил собеседник агентства.

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При этом сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин рассказал, что во время переговоров с Меньшовым режиссёр дал понять, что не исключает своего выдвижения от партии на выборах в нижнюю палату парламента и "готов участвовать в предвыборной гонке".

"Владимир Валентинович Меньшов — человек, который вместе с нами пришёл в обновлённую коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти", — заметил Прилепин.

Ранее стало известно, что российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. Он также не исключил, что пойдёт на выборы от "Справедливой России — За правду".

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Иван Косицын
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